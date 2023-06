Gent wint ook laatste wedstrijd in Europe play-offs

AA Gent heeft ook haar laatste partij in de Europe play-offs gewonnen tegen Standard, dankzij een hattrick van Hugo Cuypers. Cercle won de overbodige wedstrijd tegen Westerlo met 2-0.

De Buffalo’s hadden er wel zin in en toen de uitgekomen Bodart in de openingsminuut de bal pardoes in de voeten van Kums speelde, mikte de Gentse middenvelder in één tijd net naast. De tweede Gentse doelpoging volgde even later maar het gekraakte afstandsschot van Odjidja ging voorlangs. Standard speelde evenwel aardig mee en toen Donnum een aarzelende Samoise verschalkte, bracht de Noor de vrijstaande Balikwisha in stelling en liet Nardi kansloos (0-1).

Toen Odjidja met een heerlijke steekbal Cuypers door de Luikse buitenspelval loodste, stonden de bordjes alweer gelijk. Competitieoelpunt 25 voor Cuypers dit seizoen. Uiteindelijk ging Gent toch nog de rust in met een voorsprong. Torunarigha trok in de aanval en leverde een loepzuivere voorzet af die door Cuypers tegen de netten werd gekopt.

Na de pauze bleven de Gentse spelers de debatten domineren, terwijl bij de Rouches het animo duidelijk al was gezakt. Op het uur volgde uiteindelijk de verwachte applauswissel voor Odjidja die in principe volgend seizoen ‘zijn’ Gent verlaat en noodgedwongen andere oorden opzoekt. Ook Hong en Piatkowski mochten al wat vroeger douchen, waardoor Tissoudali en jonkie Lagae ook nog een half uurtje mochten meespelen.

De beslissing viel uiteindelijk toen Hautekiet de gretige Kums neertrok in eigen zestien. Ref D’Hondt wees naar de stip. Cuypers eiste de bal op. Bodart pakte zijn poging maar VAR Boterberg greep in omdat verschillende Standard-spelers te vroeg de zestien waren ingelopen De tweede keer was het wel raak en zo had Cuypers toch nog zijn hattrick beet en mocht hij ook meteen onder luid applaus naar de zijlijn. Cuypers klokte zo uiteindelijk af op 27 competitiegoals en verzekerde zich zo van de Belgische topschutterstitel.

Cercle als zesde

Cercle Brugge heeft een knalseizoen achter de rug en zette dat tot de allerlaatste minuut na een lange en slopende campagne kracht bij. Het trok in een overbodige match tegen Westerlo vrij en vrank ten aanval en kon voor het eerst in deze Europe play-offs ook thuis scoren. Cercle won verdiend met 2-0 en sluit het topseizoen als revelatie af op de zesde plaats.