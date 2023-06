Vader van Sanda Dia ‘diep teleurgesteld’ door uitspraak

Ousmane Dia, de vader van de door een zwaar doopritueel overleden Sanda, heeft in een zaterdag gepubliceerd interview met het weekblad Humo hard uitgehaald naar de KU Leuven. ‘De KU Leuven is er verantwoordelijk voor dat de waarheid niet aan de oppervlakte is gekomen.’

Ousmane Dia zegt in het gezamenlijke interview met Makemu Meunier, de plusmoeder van Sanda, en advocaat Sven Mary ‘diep teleurgesteld’ te zijn over de uitspraak. ‘Sanda was mijn zoon - mijn enige zoon. Die hebben ze me afgenomen. En nu heb ik van het gerecht ook nog eens een klap in mijn gezicht gekregen. Sanda heeft niet het respect gekregen dat hij verdient.’

Over de reactie van de KU Leuven en rector Luc Sels is Dia niet te spreken. ‘Als een student van je universiteit sterft, ga je als rector uitzoeken wat er is gebeurd, zou ik denken. Je spreekt de betrokkenen aan op hun daden, je grijpt kordaat in. Luc Sels heeft dat nagelaten.’

Wegsturen

Sels had de Reuzegommers moeten wegsturen van hun universiteit, aldus Dia. ‘Hij had moeten dreigen met het stopzetten van hun studie. Dan zouden de jongens die alles hebben gezien maar niet verantwoordelijk waren voor de dood van Sanda wél hebben gesproken. Hij heeft zich ook geen burgerlijke partij gesteld, terwijl hij daardoor toegang zou hebben gehad tot alle informatie uit het gerechtelijke dossier. Hij heeft de jongens rustig hun gangetje laten gaan. (...) De KU Leuven is er verantwoordelijk voor dat de waarheid niet aan de oppervlakte is gekomen, ook niet op het proces.’

Volgens Sanda’s vader werd zijn zoon uitgekozen vanwege zijn kleur. ‘Mensen zullen me ongelijk geven en verwijzen naar die andere jongen van kleur bij Reuzegom. Maar ik zeg, als vader, wat ik in mijn diepste binnenste voel: Reuzegom, een elitaire studentenclub, heeft met Sanda iemand binnengekregen die niet in haar kraam te pas kwam. Zijn vader had geen tuin, geen oprit, geen eigen huis. Sanda was te min voor hen: “Niet iedereen kan een Reus worden.” En dat wilden ze bewijzen.’

Lees ook