De Bruyne mag FA Cup omhoog steken, Manchester City stap dichter bij historische ‘treble’

Manchester City heeft zijn tweede prijs van het seizoen beet. In de finale van de FA Cup waren de Citizens beter dan stadsgenoot United, het werd 2-1. Gündogan schonk City met twee doelpunten verdiend de zege, Kevin de Bruyne was goed voor een assist. De ploeg van Pep Guardiola is zo weer een stapje dichter bij een historische treble: winst in de Britse competitie, beker en Champions League.

De toeschouwers in Wembley kregen meteen waar voor hun geld. Bij de aftrap speelde Ilkay Gündogan doelman Ederson aan, die de bal daarna naar Haaland pompte. De Noor won het luchtduel, waarna Kevin de Bruyne en Lindelöf om de bal bikkelden.

Het leer kwam vervolgens opnieuw bij Gündogan terecht. De Duitse aanvoerder aarzelde niet en knalde de bal heerlijk in de winkelhaak. Manchester City stond zo al na amper 13 (!) seconden op voorsprong. Het hoeft niet te verwonderen dat het de snelste goal ooit was in de finale van de FA Cup.

Een paar minuten later stond het al bijna 2-0, maar na een voorzet van De Bruyne kopte Rodri de bal in het zijnet. Man United was onder een stralend lentezonnetje duidelijk nog niet goed wakker.

Naarmate de eerste helft vorderde nam City, dat furieus van start was gegaan, wel wat gas terug. De Manucians kwamen zo wat beter in de wedstrijd, maar tot echte kansen leidde dat niet. Ze mochten ook blij zijn dat ze niet met tien man stonden te voetballen, want een fout van Casemiro op Akanji had zomaar met rood bestraft kunnen worden. Ook de VAR vond het niet nodig om tussen te komen.

Voor het half uur kon Kevin de Bruyne voor het eerst eens dreigen, maar de Rode Duivel zag zijn schot een halve meter naast de kooi van De Gea belanden. Een minuut later ging de bal aan de overkant op de stip na ongelukkig handspel van Jack Grealish. De ref had het niet gezien, maar deze keer greep de VAR wel in. Bruno Fernandes nam het cadeau dankbaar aan en trapte Man United enigszins gevleid weer op gelijke hoogte. De 1-1 was ook de ruststand.

Alweer Gündogan

Ook in de tweede helft waren het de Citizens die het best uit de startblokken schoten. KDB stuurde een vrije trap perfect richting Gündogan, die City met zijn tweede treffer van de partij weer op voorsprong schoot. Het was opnieuw een volley van de Duitser, weliswaar niet zo krachtig als zijn eerste, maar het leer ging door een bos van spelers wel voorbij De Gea.

Manchester United kon zo opnieuw achtervolgen. Erik ten Hag greep in en haalde een bleke Eriksen naar de kant voor Garnacho. Het was daarna echter nog steeds City dat het leer lustig bleef rond tikken op het middenveld.

Maar opeens kwamen de Manucians dan toch weer tot kansen. Eerst schoot Marcus Rashford een meter over, een paar minuten later schilderde invaller Garnacho het leer net naast doel. Tussendoor kwam Man U wel met de schrik vrij nadat de 3-1 van Gündogan werd afgekeurd wegens buitenspel.

KDB naar de kant

Met nog een kwartier op de klok mocht Kevin de Bruyne gaan rusten van Pep Guardiola. De Rode Duivel speelde niet zijn beste partij van het seizoen, maar was wel weer goed voor een assist.

Niet veel later kon Manchester City eindelijk nog eens dreigen, maar Akanji kwam een fractie van een seconde te laat om het beslissende doelpunt binnen te duwen. Maar ook United slaagde er - ondanks een bal van Varane op de deklat - niet meer in om te scoren, waardoor de Citizens zegevierden.

Na de titel is met de FA Cup nu ook de tweede trofee een feit voor De Bruyne en co. Volgende week moet het orgelpunt van het seizoen worden. Dan neemt City het in de finale van de Champions League op tegen het Inter van Romelu Lukaku.

Het is de eerste keer sinds 2019 dat Manchester City nog eens de FA Cup kon winnen. Voor KDB is het de tweede keer dat hij deze beker in de lucht mag steken, zijn veertiende prijs (5 landstitels, 5x de League Cup, 2x de Supercup en 2x de FA Cup) in totaal met de Citizens. Maar de mooiste trofee kan volgende week zaterdag dus nog volgen. Stuwt De Bruyne City in Istanboel dan naar een historische treble?

