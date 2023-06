Einde WK voor 3x3 Belgian Lions na nederlaag tegen Letland

Op de Rathausplatz in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werden de 3X3 Lions in de Play-In en op het WK uitgeschakeld door olympisch kampioen Letland. Geen kwartfinale dus en dat is voor het ambitieuze 3X3 project toch wel een streep door de rekening.

Dat het voor de Belgische 3X3 ploeg, nummer 6 van de wereld, tegen olympisch kampioen Letland (FIBA 7) niet evident zou worden, was duidelijk. Na de 0-1 Belgische bonus ging het via Karlis Lasmanis (13 punten) onmiddellijk naar een 9-1 Letse voorsprong. Letland verdedigde strak, maar uiteindelijk kwamen de 3X3 Lions wel los en ging het via Dennis ‘The Menace’ Donkor en Thibaut ‘Must See TV’ Vervoort na 11-4 naar een 15-10 tussenstand. Bij 17-15 was de aansluiting een feit, maar in de slotfase stelde Letland de winst (19-15) en kwalificatie voor de kwartfinale op dit WK veilig. Thibaut Vervoort scoorde 9 en Dennis Donkor 5 punten. Het WK zat er meteen op voor de 3X3 Lions.

Thibaut Vervoort gaat nu opnieuw met zijn Chinese ploeg Futian op zoek naar succes in de World Tour en Challengers. Team Antwerp gaat ook aan de slag in de World Tour en Challengers. Dat zij succesvol zijn is belangrijk voor België. De individuele punten van de spelers tellen immers mee voor landenrangschikking.

De 3X3 Lions hebben ook nog twee kampioenschappen in 2023. Eerst zijn er de European Games in Krakau (21 juni-2 juli) en dan het EK van 5 tot 7 september in het Israëlische Jeruzalem. Dat de weg naar een tweede Olympische Spelen (Parijs 2024) een harde dobber zal worden, is duidelijk. De concurrentie in één van de snelst groeiende sporten ter wereld neemt enorm hard toe. Het BOIC deelde ook de namen mee voor de European Games in Krakau. Hetzelfde viertal, Caspar Augustijnen, Dennis Donkor, Thibaut Vervoort en Bryan De Valck, reist later deze maand af naar Polen.