Vuurwerk op de voetbaltribunes: ultra’s boos over nieuwe voetbalwet

De harde kern van de voetbalsupporters is niet te spreken over de verstrengde voetbalwet van Annelies Verlinden (CD&V). ‘In geen enkel land is men er ooit in geslaagd om het probleem van pyrotechniek in stadions op te lossen met een volledig repressieve aanpak.’

De ultra’s, zeg maar de harde kern van de voetbalsupporters, hadden op een versoepeling rond vuurwerk in de stadions gehoopt, maar ze krijgen een verstrenging: de nieuwe voetbalwet, die woensdag in de commissie Binnenlandse Zaken werd goedgekeurd, voorziet een hardere aanpak van vuurwerk in de stadions.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft het wetsontwerp ingediend. Daaruit blijkt duidelijk dat het voor haar niet door de beugel kan dat supporters zelf vuurwerk ontsteken. De Collective Ultras Belgium, die de Belgische ultra’s verenigt, spreekt nu in een verklaring van een ‘vertrouwensbreuk’.

De ultra’s en de Pro League hadden samen een voorstel uitgewerkt om vuurwerk in voetbalstadions gecontroleerd toe te laten. De Pro League wilde een proefproject waarbij vuurwerk toegelaten zou zijn voor supporters, weliswaar onder strenge voorwaarden: het vuurwerk zou niet gebruikt mogen worden tijdens wedstrijden en alleen in bepaalde zones zonder publiek. En alleen meerderjarige supporters die bij de brandweer een opleiding hebben gevolgd, zouden vuurwerk mogen ontsteken.

De Collective Ultras Belgium hekelt in een statement dat er geen antwoord is gekomen op het voorstel dat aan de minister werd bezorgd. Maar via het wetsvoorstel is nu wel duidelijk dat de minister niet wil weten van vuurwerk dat in de stadion afgestoken wordt door supporters. De controles op vuurwerk zullen versterkt worden en clubs mogen supporters niet langer aanmoedigen om vuurwerk te gebruiken in de stadions, bijvoorbeeld via likes op sociale media waarop supporters hun vuurwerk tonen.

Volgens de Collective Ultra Belgium getuigt het wetsontwerp van een ‘mislukte aanpak’ van het probleem. ‘Mevrouw Verlinden, in geen enkel land is men er ooit in geslaagd om het probleem van pyrotechniek in stadions op te lossen door een volledig repressieve aanpak.’

De minister verkoos om niet te reageren.

Lees ook