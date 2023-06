Man komt klem te zitten in metro-rolluik en overlijdt

Het ongeval is het vierde incident sinds maart waarbij een persoon vast komt te zitten in een rolluik van een metrostation. Het is de eerste keer dat iemand daarbij sterft.

In het metrostation Rogier is afgelopen nacht een man overleden nadat hij klem kwam te zitten in een rolluik. Dat meldt de Brusselse brandweer.

“Deze ochtend, omstreeks 4.30, zijn de brandweer, de medische diensten, de politie en de MIVB tussengekomen voor een geknelde persoon in een rolluik van het metrostation Rogier”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De onfortuinlijke persoon zat gekneld met het bovenste deel van de romp. Na bevrijding werd er onmiddellijk overgegaan tot een, helaas vruchteloze, reanimatiepoging. De man is ter plaatse overleden. De omstandigheden maken het voorwerp uit van een onderzoek.”

Het is vierde keer sinds maart dat een persoon vast kwam te zitten in een rolluik. Woensdag moesten de hulpdiensten nog uitrukken naar het metrostation Hallepoort in Sint-Gillis omdat het been van een man er klem zat. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Vrijdag was het de eerste keer dat iemand overleed bij een dergelijk incident.