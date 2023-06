Zon, zon, zon

Vandaag wordt het een stralend zonnige dag met maxima in het binnenland rond 23 graden. Er staat wel nog een tot matig aanspannende noordoostenwind en die beperkt het kwik aan de kust tot 17 graden.

Ook zondag is de zon omnipresent en komen er nauwelijks of geen wolken voor. De maxima liggen rond 16 graden aan zee en tot 24 graden in het binnenland. Maandag komen er later op de dag enkele wolken voor, maar de zon overheerst steeds het weerbeeld. De maxima liggen opnieuw rond 23 graden. Aan zee blijft het echter nog steeds koeler.