Nieuwe verzoeningsvergadering Delhaize

Er komt een nieuwe verzoeningsvergadering bij Delhaize. Die vindt plaats op 13 juni.

De vergadering komt er op vraag van de socialistische vakbond BBTK-Setca. ‘We hebben de verzoening aangevraagd omdat Delhaize een hele reeks bestaande cao’s niet toepast. Het gaat over de te grote inzet van studenten en interimarbeid. Het openhouden van winkels met te weinig personeel, waardoor de veiligheid in het gedrang komt. En het laten uitvoeren van kassafuncties zonder de mensen voldoende op te leiden voor de job’, zegt Jan De Weghe, federaal verantwoordelijke retail bij BBTK-Setca.

Verwacht wordt dat de bemiddelaar van die verzoeningsvergadering gebruik zal maken om opnieuw over het franchiseplan van Delhaize te praten.

In die zin hopen sommigen dat er toch nog iets uit de bus kan komen. ‘Het is ondenkbaar dat de bonden met Delhaize samenzitten zonder over de verzelfstandigingsplannen te spreken’, zegt ook Wil­son Wellens, hoofd retail bij de liberale vakbond ACLVB.

Delhaize heeft tot nu toe enkel kleine toegevingen gedaan. ‘Het is niet zo dat we tot nu toe niets bekomen hebben’, zegt De Weghe. Hij vraagt zich alleen af wat Delhaize zal doen met winkels die moeilijk verkoopbaar zijn. ‘Hoe lang zal men het personeel in het ongewisse houden? De mensen hebben recht op duidelijkheid.’

