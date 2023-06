Rechters noemen ‘opruiende taal’ Sammy Mahdi ontoelaatbaar: ‘Zo begraaf je de rechtsstaat’

‘Ontoelaatbaar en onaanvaardbaar’. Dat zegt het College van de hoven en rechtbanken over de ‘opruiende taal’ van ‘sommige politici’ naar aanleiding van de uitspraak in het Reuzegom-arrest. Een duidelijke en uitzonderlijke sneer naar CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, die donderdag in een Tiktok-filmpje sprak over ‘klassenjustitie’.

De overkoepelende organisatie van de rechtbanken merkt dat het proces dan wel sereen verliep, maar dat die perceptie nu ‘gekanteld’ is. Ze verwijst met name naar ‘een aantal recente uitspraken en de houding van sommige politici’, zonder Mahdi daarbij expliciet te vernoemen.

Het College vraag de politici dan ook de uitspraak te respecteren. Maar er moet ook een ‘ernstig debat’ komen over ‘het signaal van ongenoegen en wantrouwen van de bevolking. Dat moet gebeuren ‘minstens daar waar het hoort, met name in het parlement’.

Bovendien moeten politici ‘ernstig nadenken’ over welke uitlatingen en welk gedrag gepast zijn en welke niet’. Voor het College betekent dit: ‘geen complottheorieën voeden, geen maatschappij-ontwrichtende uitspraken doen, met kennis van zaken over de rechterlijke procedures communiceren, er alles aan doen om het vertrouwen van de burger in de instellingen te herstellen (...) en niet te polariseren’.

Het college verwijst ook impliciet naar het feit dat Mahdi het in zijn Tiktokfilmpje opnam voor Youtuber Acid, die gestraft wordt omdat hij de namen van Reuzegom-leden openbaar maakte. ‘Het is voor het College van de hoven en rechtbanken onbegrijpelijk dat sommige politici opruiende taal gebruiken en impliciet een alternatief sanctionerend circuit steunen. Dan begraaft men de rechtszekerheid en de rechtsstaat. Dit is ontoelaatbaar en onaanvaardbaar.’

‘Volledige anonimiteit’

Kort voordat het College de mededeling verspreidde, kwam Mahdi in een nieuwsbrief nog terug op de ophef. Hij zegt de juridische uitspraken in de zaak niet in twijfel te willen trekken. Maar hij verklaart dat hij de ‘twee maten en gewichten’ bij de berichtgeving over rechtszaken beu is: hij pleit voor ‘volledige anonimiteit’, en om namen van daders en beschuldigden voor, tijdens of na een proces dus te verzwijgen.

Dat Acid de namen wel openbaar maakte is volgens Mahdi ‘niet de juiste communicatie’. Maar dat de Youtuber ‘aan de schandpaal wordt genageld en zijn platform ziet afgepakt worden, triggerde mijn gevoel van onrechtvaardigheid nog meer’, aldus Mahdi.

