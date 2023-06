Gentse politie gaat extra patrouilleren omdat Reuzegom-namen blijven opduiken

De namen van de leden van studentenclub Reuzegom werden opnieuw aangebracht in Gent. Na graffiti op de stadshal werden ze deze keer in het groot in het graffitistraatje gezet. De stad liet de namen meteen verwijderen, maar niet veel later stonden ze er terug. De politie gaat nu extra waakzaam zijn.

‘Reuzegom Killers’, stond in het groot te lezen in het Gents graffitistraatje, met daaronder de namen van de leden van de Leuvense studentenclub. Ze werden in graffiti aangebracht naast ‘Sanda’. Verder ook een kaartje waarop ‘400 euro’ te lezen staat. Een verwijzing naar de geldboete die de Reuzegommers van de rechtbank hebben gekregen.

De stad liet de namen meteen in het grijs overschilderen, maar er ontstond al snel een soort kat- en muisspel, want niet veel later waren de namen van de Reuzegommers opnieuw in het straatje te zien. De stad besloot daarop weer in te grijpen en de namen opnieuw weg te doen. Hoe lang de muur leeg zal blijven, valt nog te zien. Momenteel staat er in het klein ‘fuck de Reuz’ te lezen.

?‘Onze mensen gaan nu extra waakzaam zijn’, zegt woordvoerster Liesbet De Pauw van de Gentse politie. De politie heeft een onderzoek opgestart. ‘De namen van die mensen op de muur aanbrengen, valt onder laster en eerroof.’

Donderdagmorgen nog stonden de namen van de Reuzegommers op de muur van de stadshal. De stad heeft die meteen laten verwijderen en de politie startte een onderzoek op. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) liet eerder weten niet mee te doen aan een schandpaal-samenleving.

