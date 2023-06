What’s Cooking? zet overname Imperial stop

What’s Cooking?, het vroegere Ter Beke, heeft de poging om zijn concurrent Imperial over te nemen afgeblazen, melddet het charcuteriebedrijf vrijdag. What’s Cooking? – vooral bekend om zijn charcuterie en lasagne van Come a Casa – kondigde in oktober 2021 aan dat het Imperial in België en Stegeman in Nederland zou overnemen van de Mexicaanse voedingsmultinational Sigma. Het bedrijf wilde zo de ommezwaai naar meer vegetarische en plantaardige producten versnellen.

De overname stond al op losse schroeven nadat het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) had voorgesteld om de transactie niet goed te keuren. Het college van de BMA moest de knoop nog finaal doorhakken, maar What’s Cooking? wacht die beslissing niet af, en zet de overname nu al stop. Het bedrijf verkiest ‘duidelijkheid boven een nog verder aanslepend proces’, klinkt het in een mededeling. ‘We betreuren deze beslissing te moeten nemen’, zegt ceo Piet Sanders. ‘Het is des te meer jammer dat een Europese groep met hoofdkantoor in België en internationale concurrentie nog steeds niet werd toegestaan om een ander bekend bedrijf met mooie merken over te nemen.’

What’s Cooking? blijft wel achter zijn nieuwe strategie staan, maar die zal nu ‘in eerste instantie van binnenuit gedreven worden’.

