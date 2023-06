Groen wil geen burgemeesters meer als gemeenteraadsvoorzitters

Groen dient een voorstel in om voortaan altijd een gemeenteraadslid aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraad. Vandaag kan ook een burgemeester of schepen die functie bekleden, maar dat ‘vertroebelt’ volgens Groen het democratische proces.

‘Niemand zou het pikken als Jan Jambon als regeringsleider ook het Vlaams Parlement zou voorzitten. Maar op lokaal niveau is dat vandaag dus wel mogelijk’, stelt Staf Aerts (Groen) vast. Een burgemeester of schepen mag vandaag namelijk ook de gemeenteraad voorzitten. Die persoon is dan zowel het gezicht van de uitvoerende macht als van het controleorgaan dat die uitvoerende macht moet controleren. Dat staat volgens Groen de democratische werking van de gemeenteraad in de weg. Daarom dient de oppositiepartij in het Vlaams Parlement een voorstel in dat voortaan enkel gemeenteraadsleden het voorzitterschap kunnen opnemen. ‘Enkel zij kunnen vanuit een neutrale positie de gemeenteraad voorzitten’, aldus Aerts.

In het verleden mochten enkel burgemeesters de gemeenteraad voorzitten, maar sinds de decreetwijziging in 2007 komen ook gemeenteraadsleden in aanmerking. Vandaag blijven er nog veertig burgemeesters en zes schepenen over die ook gemeenteraadsvoorzitter zijn. Dat zorgt volgens Aerts voor de nodige problemen. ‘Als je als gemeenteraadslid kritiek levert op het beleid tijdens de gemeenteraad, dan bekritiseer je ook de burgemeester. Die gaat dan in de verdediging terwijl hij eigenlijk het debat hoort te leiden en ervoor moet zorgen dat iedereen aan bod komt.’

Gemeenteraadsverkiezingen

Het voorstel kadert in een breder pakket aan maatregelen van Groen om de gemeenteraad als politiek orgaan te versterken. Zo wil Aerts dat de vragen van de raadsleden voortaan bovenaan de agenda komen te staan. Vandaag is dat niet het geval. ‘Door te verankeren dat de voorstellen en vragen van de raadsleden als eerste op de agenda staan, vermijden we dat er eerst een hele agenda afgewerkt wordt vooraleer raadsleden hun vragen kunnen stellen.’ Daarnaast wil hij steeds iemand uit de oppositie als ondervoorzitter. Zo kan de onafhankelijke en democratische werking van de gemeenteraad verzekerd worden.

Door het voorstel tot decreetwijziging 500 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen in te dienen, hoopt Aerts dat er vanaf het begin van de volgende legislatuur de nodige aanpassingen kunnen gebeuren. ‘De meest urgente zaken die het best aan het begin van de legislatuur behandeld worden, hebben we er nu uitgehaald. Anders heeft het parlement niet voldoende tijd om de wetgeving aan te passen en zijn we opnieuw voor zes jaar vertrokken.’

‘Snel gedemotiveerd’

Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open VLD en lid van de Commissie Binnenlands Bestuur en Inburgering, geeft aan dat de Vlaamse regeringspartijen voorstander zijn van het voorstel van Groen, maar vinden tegelijk dat er een ‘totaalpakket’ aan hervormingen moet komen die de positie van gemeenteraadsleden versterkt. ‘Veel gemeenteraadsleden raken snel gedemotiveerd omdat de agenda’s steeds minder voorstellen. Het ambt gemeenteraadslid moet dus aantrekkelijker gemaakt worden.’ Daar is de Commissie volgens hem volop mee bezig. Hij waarschuwt wel dat niet alles aan de hand van een decreet geregeld moet worden. ‘Er moet ook nog een zekere mate van lokale autonomie zijn’, aldus Ongena.

In het Nieuwsblad doet Groen nog een aantal voorstellen van maatregelen die de positie van de vrouw als gemeenteraadslid moeten versterken. Uit cijfers die Groen opvroeg blijkt namelijk dat slechts 38 procent van alle gemeenteraadsleden vrouw is en dat één op zes daarvan de legislatuur zelfs niet uitzit. Groen wil daarom de daling van vrouwen in de lokale politiek tegengaan. Zo moeten vergaderingen ingepland worden op momenten die makkelijker te combineren zijn met een gezin en moeten gemeenteraadsleden een hogere vergoeding krijgen zodat ze de nodige tijd in het mandaat kunnen investeren. Tot slot willen ze ritsende kieslijsten verplichten waar mannen en vrouwen elkaar afwisselen. ‘Zo zorgen we ervoor dat ook vrouwen zichtbare en verkiesbare plaatsen krijgen. Dat kan een duwtje geven op weg naar meer gendergelijkheid’, klinkt het bij covoorzitter Nadia Naji.

