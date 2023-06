Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Waarnemer (1)

Joachim Coens (CD&V) volgt de nationale politiek enkel nog maar als ‘waarnemer’, vertelt hij in een interview aan de Krant van West-Vlaanderen. ‘Het is nu vooral de lokale politiek die mijn tijd opslorpt.’ Een jaar geleden gaf Coens zijn ontslag als partijvoorzitter van CD&V en besloot hij zich te focussen op zijn burgemeesterschap in Damme. Met die keuze is hij duidelijk zeer tevreden. ‘Ik doe heel graag wat ik nu doe – beleid voeren tussen de mensen ­– en ik kan niet zeggen dat ik de nationale politiek mis. Ik ben een gelukkig man.’

Filips van Marnix (1)

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) zal zich komende zaterdag op het middeleeuws festival De Quaeye Werelt verkleden in één van zijn voorgangers: Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598). Die was burgemeester tijdens het beleg van Antwerpen in 1985. ‘Ik kijk naar hem op en hij kijkt op mij neer. Letterlijk dan, want zijn beeltenis hangt boven de deur van mijn bureau op het stadhuis. Figuurlijk klopt die verhouding ook. Ik zal nooit dezelfde plek in de geschiedenisboeken verdienen als hij’, vertelt De Wever aan Het Laatste Nieuws. De Wever zal er ook tijd maken voor een signeersessie van zijn nieuwe boek Het verhaal van Antwerpen.

Waarnemer (2)

Het ontslag van Coens volgde op een slechte peiling van De Stemming 2022, het onderzoek naar de kiesintenties van de Vlaming in opdracht van De Standaard en VRT Nws. Maar volgens Coens was die peiling slechts de druppel die de emmer deed overlopen. ‘Ik ben gestopt omdat ik voelde dat het niet liep zoals ik wou, omdat het niet vooruitging. Ik voelde ook geen vertrouwen meer binnen de partij. Op den duur kon ik niets goeds meer doen. Al wat ik zei, was fout. Dan moet je durven loslaten.’

Filips van Marnix (2)

De Wever is een grote fan van het evenement waarin men de middeleeuwse periode zo waarheidsgetrouw naspeelt. Het feit dat hij daar Filips van Marnix mag spelen, vindt hij een ‘hele eer’. Toch zal de vertolking voor het getrainde oog niet zo waarheidsgetrouw zijn. Filips van Marnix staat namelijk overal afgebeeld met snor en baard, maar De Wever zal zaterdag zonder een van beide te zien zijn. ‘Om ze nog te laten groeien, is het nu te laat. En ik heb ooit zo’n valse baard opgeplakt gekregen: wat een verschrikking, dat nooit meer.’ Daarnaast merkt hij nog een belangrijk probleem op: ‘De mensen zouden mij niet meer herkennen. Dat kan de bedoeling niet zijn, want ze moeten natuurlijk wel een boek kopen en laten signeren.’

