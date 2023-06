Met optreden was hij al gestopt, nu is het noodgedwongen ook gedaan met zingen. Will Tura (82) heeft de ziekte van Alzheimer en zet een punt achter zijn carrière van zes decennia. Zijn nieuwe single is de allerlaatste.

Hoop doet leven, zong Will Tura in 1992. Het is zijn levensmotto en zelfs zijn officiële wapenspreuk geworden, sinds hij in 2002 werd geridderd. Hoop deed hem twee maanden geleden ook doorzetten toen ...