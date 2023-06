‘Ik voelde me een Miss België met mandarijnen-borstjes’

‘Door de hele tijd water in de wijn van anderen te doen, heb je nog geen glas wijn voor jezelf’

Ooit won zijn partij verkiezingen omdat ze in staat was om compromissen te sluiten, maar tegenwoordig denkt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi dat het electoraal zal lonen om dat vooral niet meer te doen. Om die strategie te duiden, bedacht hij in De Standaard een nieuw spreekwoord, en hij was daarmee niet de enige politicus deze week, want:

‘Ik geloof dat u de vis probeert te verdrinken in de mist, en dat is niet simpel’

Vlaams Parlementslid Thijs Verbeurgt (Vooruit) had dan weer zin om wijn in het aquarium van minister Matthias Diependaele (N-VA) te doen, want een vis verdrinken in de mist is niet simpel. (in het Vlaams Parlement)

‘Op den duur voel je je als een veganist die in een slachthuis werkt’

Ook Groen-Kamerlid Kristof Calvo heeft zijn vissen nog niet op het droge. Maar toch wil hij zich terugtrekken in zijn thuisbasis Mechelen, want de nationale politiek is toch maar een slachthuis. (in De Standaard)

‘De PVDA is uitgesproken antifascistisch en ik durf te beweren dat twee barbecueworsten daar bitter weinig zullen aan veranderen’

De gemeentepolitiek is dan weer geen slachthuis, maar een slagerij, als we ons mogen baseren op wat Tom De Meester van de Gentse PVDA zegt.

Karen Damen. Jan Van der Perre

‘Antony zegt al sinds we een koppel zijn dat hij burgemeester wil worden’

Karen Damen vertelt in Het Laatste Nieuws dat haar echtgenoot Anthony Van der Wee niet alleen bevriend is met Theo Francken, maar ook dat hij veel volk kent in Lint, en dat hij dus voor de N-VA in de gemeentepolitiek stapt: ‘Volgens mij wordt hij een echt stemmenkanon’. Of er wordt met een kanon op hem geschoten.

‘We zijn een vereniging waar een handvol leden een parlementslid dat keihard werkte met één duim omlaag kan uitsluiten. Dat is menselijk niet warm, maar ook politiek niet slim’

Vlaams Parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman ontdekte deze week dan weer dat Groen zelf een slachthuis is. (in De Standaard)

‘In Oudenaarde werd ik unaniem tot lijsttrekker verkozen van een nieuw project waar we echt anders aan politiek willen doen, warm en verbindend’

De goede verstaander begrijpt dat ze bij Groen volgens Elisabeth Meuleman niet anders aan politiek doen, en warm noch verbindend zijn. Of toch niet te veel.

Maar wacht eens even: Meuleman zou op vraag van de voorzitters op een Groen-lijst gaan staan terwijl ze wist dat ze nooit in het parlement zou zetelen. Door dat te blokkeren, maakten de provinciale Groen-leden eigenlijk duidelijk dat ze net wel op een andere manier aan politiek willen doen: ze willen met dat kiezersbedrog stoppen.

Koen Crucke. Frederiek Vande Velde

‘Ik heb niks tegen verjonging, maar Walter De Donder mag wél terugkeren. Wat hebben wij misdaan?’

Het is trouwens niet alleen in de politiek een slachthuis, ook bij Studio 100 kennen ze er iets van. Zo is Koen Crucke zwaar teleurgesteld dat hij als Alberto niet meer mag meedoen met de kerstshow van Samson & Marie. (in het Nieuwsblad)

‘Ik heb zondag naar mijn tv gespuwd’

Dit zegt niet Elisabeth Meuleman of Koen Crucke, maar voormalig Antwerp-speler Ratko Svilar over het moment dat zijn ploeg géén kampioen werd. (in het Nieuwsblad)

‘Ik slaag er maar niet in mijn kort lontje langer te maken. Ik probeer alleen van de lucifers weg te blijven’

Carl Huybrechts heeft vast ook wel al eens naar zijn tv gespuwd. Of naar zijn lontje om het vuur te blussen. (in Dag Allemaal)

‘Ik denk dat er al heel veel olie op en rond het vuur lag’

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi had deze week de smaak duidelijk te pakken en had op Radio 1 vrijdag nóg een spreekwoord in de aanbieding – als er veel olie op en rond het vuur ligt, kan Carl Huybrechts met zijn lontje trouwens maar beter uit de buurt blijven.

‘De tweede is altijd de eerste verliezer’

Als Antwerp ook dit weekend de titel laat liggen, heeft de straatracer Robert Dunlop zaliger een troostende raad: ook wie verliest kan de eerste zijn. (via De Standaard)

‘Onze eigenheid bewaren: dat wordt de belangrijkste insteek. Dat we niet “farmers!” moeten gaan roepen’

Over het verliezen van de titel moeten de fans van Club Brugge zich geen zorgen mee maken. Dat is al verteerd. Maar de ‘boeren’ liggen wél wakker van de overname van hun club door een buitenlandse investeerder. (Rik Verheye in het Nieuwsblad)

Rik Verheye. Inge Kinnet

‘Ik voelde me een Miss België met mandarijnen-borstjes’

Met Miss België 2022 Chayenne van Aarle was het tot voor kort alle dagen Sinterklaas, maar nu heeft ze in Turkije haar borsten laten vergroten. (in Het Laatste Nieuws)

‘De ballen lijken bij avondmatchen of in vochtig weer wel pompelmoezen’

Die van Roland Garros zijn met hun ballen schijnbaar ook naar Turkije geweest. (Enzo Py, de coach van Lucas Pouille, in het Nieuwsblad)

‘Will Tura is een zanger die je alleen kan vergelijken met Eddy Merckx en het Atomium’

Van mandarijnen over pompelmoezen naar de bollen van het Atomium: er kan er maar een de grootste zijn, en dat is Will Tura. (Bart Peeters op Radio 1)

‘Ik moest een zak mosselen rechthouden’

Maar de beste quote van de week gaat naar een man die een fles jenever had gedronken en toch achter het stuur kroop, maar van de weg raakte. Uit zijn verdediging in de rechtbank bleek dat zijn missie vruchteloos was geweest, want zijn wagen belandde op zijn dak. Het is makkelijker om een vis te verdrinken in de mist dan je mosselen recht te houden als je over de kop gaat. En het is ook makkelijk om je auto op de weg te houden als je water bij de wijn hebt gedaan. En dan maar hopen dat er geen olie op en rond de weg ligt. (via De Gentenaar)