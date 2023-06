Björn Soenens is kankervrij: ‘Vroeger zei ik na drie dagen: ik ga de WTC-torens opblazen als ik nu geen sigaret heb’

Op 22 maart legde Björn Soenens (55) zijn laatste twee pakjes sigaretten op een trottoir in New York. Met de bedoeling er nooit meer één aan te raken. Zijn tumor kreeg zo voor elkaar wat vrouw en kinderen nooit was gelukt. Intussen kreeg hij te horen dat hij kankervrij is, en kan hij weer naar huis, naar Amerika. ‘Ik had het aangekund als dit het einde was geweest, maar ik ga mijn tweede kans met beide handen grijpen.’