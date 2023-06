Eenzaamheid verhoogt het risico op een vroegtijdige dood even sterk als vijftien sigaretten per dag. Hoe komt het dat sociaal isolement ons ook fysiek ziek maakt?

Een mens is niet gemaakt om er alleen voor te staan: dat ziet onderzoekster Marie-Anne Vanderhasselt heel duidelijk in haar labo aan de universiteit van Gent. ‘Het gevoel van bekritiseerd of uitgesloten ...