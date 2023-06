Apple bouwt gigafabriek in India

De grootste leverancier van Apple, Foxconn, begint in april volgend jaar met de massale productie van iPhones in de Zuid-Indiase deelstaat Karnataka. Dat zou 50.000 jobs moeten opleveren.

Foxconn is de grootste leverancier van Apple en zoekt al een hele tijd naar mogelijkheden om voor zijn productie minder afhankelijk te worden van China. Daar kreeg het bedrijf steeds meer te maken met forse productiestoringen in zijn gigafabriek in het Chinese Zhengzhou. Die waren onder meer het gevolg van coronabesmettingshaarden en massaprotesten tegen de barre werkomstandigheden.

Daarbovenop komen nog eens aanhoudende spanningen tussen China en de Verenigde Staten, waardoor Apple zijn productieketen wil verbreden buiten China. En daarbij laat Apple steeds duidelijker zijn oog vallen op het naburige India, waar het bedrijf sinds 2017 al oudere versies van iPhones maakt in een fabriek in de naburige deelstaat Tamil Nadu.

De nieuwe fabriek, die een totale investering van 1,6 miljard dollar zou vergen, zou tegen april volgend jaar klaar moeten zijn. Volgens Reuters is Apple er van plan om 20 miljoen iPhones per jaar te produceren. In India worden op dit moment enkel iPhones geassembleerd door verschillende Apple-leveranciers, waaronder Foxconn. Het land is momenteel goed voor 5 procent van de totale iPhone-productie.

