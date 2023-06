CD&V-voorzitter Sammy Mahdi spreekt van ‘klassenjustitie’ en ‘werkstrafjes’ in de zaak-Sanda Dia. Hij scoort ermee op Tiktok, maar niet in de Wetstraat. In eigen partij blijft het oorverdovend stil.

Een video van een geeuwende Pamuk: 2.580 keer bekeken. Een quote over ‘de duurzaamste koeien van Europa’: 1.996 keer bekeken. ‘Wat ik denk van heel die Reuzegom-affaire?’: 375.000 keer bekeken, and counting ...