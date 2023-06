Poolse president haalt bakzeil over omstreden wet tegen oppositie

De Poolse president Andrzej Duda stelt voor om een nieuwe wet over Russische beïnvloeding aan te passen. Die had stevige kritiek gekregen van de EU en de VS, omdat ze misbruikt kon worden om oppositiepolitici uit te sluiten bij de verkiezingen dit najaar.

De Poolse president Andrzej Duda zette begin deze week nog zijn handtekening onder een nieuwe wet die voorziet in de oprichting van een commissie die ‘de Russische invloed op de interne veiligheid van Polen tussen 2007 en 2022’ moet onderzoeken. Wie zich liet beïnvloeden door Moskou, riskeerde een verbod tot tien jaar om overheidsgeld te beheren.

De oppositie herdoopte de wet tot de ‘Lex Tusk’. Volgens haar was het klaar als een klontje dat de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) zo Donald Tusk wilde uitsluiten van de verkiezingen dit najaar. Als Pools premier sloot Tusk in 2010 een contract met het Russische Gazprom voor gasleveringen.

Maar PiS mispakte zich aan de hevige reactie van juristen, van de Europese Unie én van de Verenigde Staten. De Europese Commissie dreigde bij monde van eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders met maatregelen. Het State Department in Washington deelde dan weer ‘de bezorgdheid van veel waarnemers dat deze wet gebruikt kan worden om de kandidatuur van oppositiepolitici tegen te houden, zonder een eerlijk proces’.

Massale betoging

Vijf dagen nadat hij de wet had ondertekend, diende Duda een reeks amendementen in bij het parlement. Zo zouden parlementsleden geen deel mogen uitmaken van de negenkoppige commissie, die anders een instrument dreigde te worden van de regering. Wie op de lijst belandt, zal onmiddellijk beroep kunnen aantekenen bij een gewone in plaats van een administratieve rechtbank. En ook de mogelijkheid om personen op de lijst uit te sluiten van publieke ambten, gaat de vuilnisemmer in.

‘Ik stel voor die maatregelen te schrappen’, aldus Duda, die bij de presidentsverkiezingen de steun genoot van PiS. De commissie zou alleen nog kunnen verklaren dat een persoon die volgens haar onder Russische invloed handelde, een risico vormt voor de correcte uitvoering van openbare functies.

Tusk heeft de Polen opgeroepen om zondag in Warschau massaal te komen betogen tegen de nieuwe wet.

