Nog drie Europese gevangenen vrijgelaten in Iran na deal rond Vandecasteele

Foto: via REUTERS

De vrijlating volgt op de uitwisseling van Olivier Vandecasteele voor de Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Oostenrijk bedankt België voor de hulp.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft zijn Oostenrijkse en Deense collega ingelicht over de vrijlating van drie Europese gevangenen door Iran. Het gaat om twee gevangenen met de dubbele Oostenrijks-Iraanse nationaliteit en één gevangene met de Deense nationaliteit. België brengt de vrijgelaten Europeanen via Oman naar België.

De twee vrijgelaten gevangenen met de dubbele Oostenrijks-Iraanse nationaliteit werden sinds respectievelijk januari 2016 en januari 2019 onterecht vastgehouden door Iran. Bij die laatste gaat het om Massud Mossabeh, de 75-jarige secretaris-generaal van de Vereniging Oostenrijk-Iran, die tot tien jaar cel was veroordeeld in Iran. De andere Oostenrijker is de zakenman Kamran Ghaderi. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg bedankt België en Oman voor de bemiddeling.

De derde vrijgelaten gevangene beschikt over de Deense nationaliteit en werd in november 2022 door Iran gearresteerd in de marge van de manifestaties voor vrouwenrechten.

De drie vrijgelaten Europese gevangenen zullen na medische tests worden overgevlogen naar België. Zij zullen op de militaire luchthaven van Melsbroek worden verwelkomd door de minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib (MR).

‘De Belgische regering blijft zich inzetten voor de menselijke behandeling en de vrijlating van Europese burgers die onterecht door Iran worden gevangen gehouden’, laat De Croo weten, die ook nogmaals Oman bedankt voor de samenwerking. De vrijlating van de Zweeds-Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali is voorlopig niet gelukt.

