Vijftienjarige sterft bij gevecht na match, Duitse voetbalfederatie kondigt weekend van rouw af

Op een internationaal jeugdtoernooi in Berlijn is een vijftienjarige gestorven nadat hij betrokken was geraakt bij een vechtpartij die na een match ontstond. Een zestienjarige speler blijft voorlopig aangehouden.

‘Deze ongelofelijk droevige en schokkende daad op een voetbaltoernooi voor junioren laat ons verbijsterd achter’, stelt bondsvoorzitter Bernd Neuendorf op donderdag. Op het toernooi, waaraan ploegen uit zestien landen deelnamen, ontstond een vechtpartij na een match tussen het Franse FC Metz en het Duitse JCF Berlin. Daarbij werd de vijftienjarige speler van Berlijn op het hoofd of in de buurt van zijn nek geraakt. Hij stierf later ten gevolge van een ernstig hersenletsel.

Het is niet exact duidelijk waardoor de vechtpartij is ontstaan, maar een zestienjarige speler van Metz werd aangehouden in afwachting van verdere ontwikkelingen. De Duitse voetbalfederatie kondigt nu een weekend van rouw af. ‘Het is de ultieme uitdaging voor ons allemaal om afstand te nemen van geweld – zowel in het voetbal als in de maatschappij in haar geheel’, zegt Neuendorf.