Elise Mertens stunt tegen nummer drie van de wereld en staat in vierde ronde Roland Garros

Elise Mertens (WTA 28) werkte zich met voortreffelijk tennis voorbij Jessica Pegula (WTA 3) naar de vierde ronde van Roland Garros. Gezien de reputatie van haar tegenstander en het niveau van haar spel was dit Mertens’ mooiste overwinning van de voorbije seizoenen.

Met agressief en doeltreffend tennis nam Mertens de match meteen in handen. Ze wisselde harde klappen af met fijne dropshots, een variatie waartegen Pegula niets kon inbrengen. Al meteen ging de beste Belgische doorheen de service van haar opponente, de voorbode van een set vol eenrichtingstennis.

Dat Mertens de twee vorige duels met de Amerikaanse had gewonnen, toonde zich ook in het zelfvertrouwen waarmee ze op ’s werelds beroemdste gravel rondliep. Zelfs bij haar tweede opslag ging ze voluit. Geen tien minuten waren er al gespeeld of de 27-jarige Limburgse stond 3-0 voor. Die overmacht leidde tot toenemende frustratie aan de overkant van het net, waar Pegula haar racket tegen de grond knalde. Op minder dan een half uur lag de eerste set – ongetwijfeld de beste die ze dit seizoen afwerkte – op het droge: 6-1.

Onze grootste tennislegendes – Justine Henin als analiste voor de Franse televisie, Kim Clijsters met haar zoontje op schoot – keken live op Philippe-Chatrier toe hoe hun landgenote ook voortvarend aan de tweede set begon. ‘Elise speelt op wolkjes’, becommentarieerde Henin. Mertens opende met een nieuwe break, maar Pegula zette daar prompt een tegenbreak tegenover – het eerste teken dat dit duel toch nog spannend zou kunnen worden.

Pegula kwam bij 1-2 voor het eerst op voorsprong en Mertens toonde, mopperend richting tribune, de eerste sporen van onrust. In het zesde game ontsnapte ze nipt aan een nieuwe break. Geen 2-4 dus maar 3-3. De eerste set was zweven, de tweede set was zwoegen. Maar zo kon het dus ook. Mertens nam bij 4-3 weer de leiding over en bleef in defense zowat alles terugsturen naar de overkant. Al wat Belgisch was op de tribune genoot mee, zeker toen hun favoriete in het achtste game drie breakpunten overleefde: 5-3. Mertens maakte het vervolgens af tegen de nummer drie van de wereld: 6-1, 6-3.

