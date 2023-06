Werkgever voor het eerst veroordeeld na ontslag door abortus

Voor het eerst werd een werkgever veroordeeld voor het ontslaan van een werkneemster na abortus. De ex-werkneemster stapte samen met het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen naar de arbeidsrechtbank en die oordeelde in haar voordeel.

‘Dit is een zeer belangrijk precedent omdat dit het eerste vonnis is waarbij expliciet wordt bevestigd dat een ontslag omwille van een abortus een discriminatie op grond van geslacht is’, stelt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

De werkneemster had haar werkgever op de hoogte gebracht van haar zwangerschap en dat ze die wilde beëindigen. Twee dagen na de ingreep werd de arbeidsovereenkomst eenzijdig verbroken wegens het ‘verwateren van prestaties en geschonden vertrouwen’. De werkgever verwees naar een zogenaamd functioneringsgesprek enkele dagen eerder en dat er geen teken van beterschap was in haar prestaties. Tijdens de gerechtelijke procedure werden plots ook getuigenissen van enkele leidinggevenden aangehaald om dat argument te staven, maar de rechter oordeelde dat de timing en het gebrek aan ernstige herevaluatie van de werkneemster toonden dat er een verband was tussen de abortus en het ontslag.

‘Duidelijke boodschap’

In 2021 klopte het slachtoffer aan bij het IGVM en samen trokken ze naar de rechtbank. Die veroordeelde de werkgever nu tot het uitbetalen van zes maanden brutoloon. Het IGVM kreeg één symbolische euro schadevergoeding en is tevreden met de uitspraak. ‘Het is een duidelijke boodschap van de rechter dat vrouwen niet ontslagen mogen worden omdat ze ongewenst zwanger kunnen worden en besluiten een zwangerschap vroegtijdig te onderbreken.’

Het IGVM stelt vast dat zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties nog steeds een groot probleem zijn in België. Drie op de vier werkende vrouwen krijgen ermee te maken en bijna één op drie werkgerelateerde meldingen heeft betrekking op zwangerschap of moederschap.

