Maai mei nog niet

De actie ‘Maai Mei Niet’ ligt achter de rug. Maar wacht alstublieft nog even met maaien, smeken de intercommunales, want hun gft-verwerkingsinstallaties kunnen de toevloed aan lange sprieten niet slikken.

Wie zich aan de Maai Mei Niet-campagne heeft gehouden, kijkt nu uit op een weelderige melange van kleurige bloemen en lange halmen. Heel lange halmen, waardoor het misschien kriebelt om ze te millimeteren. Wacht daar liever nog iets langer mee, smeken de Vlaamse intercommunales. Want als zij overstelpt worden met kilo’s versgemaaide sprieten, kunnen de verwerkingsinstallaties al die lange halmen niet in één keer slikken. ‘Een te grote aanvoer van gras bij het gft kan de werking van de professionele composteringen verstoren?’, zegt Elke Celen van Vlaco, het kenniscentrum waar zowel de intercommunales als afvalstoffenmaatschappij Ovam lid van zijn. ‘Omdat het voorjaar eerst nat en dan warm was, is de natuur ontploft en daardoor kwam er al heel veel groenafval. Als er nu nog veel gras bij komt, kan het te veel worden.’

‘Als je toch niet kunt wachten, is het beter om het gras apart naar het recyclagepark te brengen dan het te vermengen met het gft’, zegt Celen nog. ‘Dan kan het naar de groencomposteringen.’

De effecten van Maai Mei Niet vertalen naar het aantal ton ingezamelde gft is moeilijk. Bij Ivago, dat Gent en omstreken bedient, zamelden ze net meer groenafval in dan in april en ook meer dan in mei vorig jaar. Maar de warmte na het natte voorjaar leidde natuurlijk tot meer snoeiafval. Bij Ecowerf, dat een groot deel van Vlaams-Brabant bedient, is dan weer te horen dat ze er bewust voor hebben gekozen om géén publiciteit te maken voor Maai Mei Niet. ‘Om te voorkomen dat de toevoer stagneert, want dan is er te weinig om de vergistingsinstallatie op gang te houden’, klinkt het.

Tuinexpert Marc Verachtert, groenman van het Nieuwsblad, is niet te spreken over de vraag van de intercommunales. ‘Ik vind het vreselijk: Maai Mei niet is een positieve actie voor het milieu en nu blijkt ineens dat ze het achteraf niet aankunnen? En stel dat er toch een toevloed is, leg dan een hoopje opzij. In je eigen compostbak thuis is dat niet anders.’

Niet in één keer kort

Maar de oproep op zich, die onderschrijft hij wel. ‘Het zou niet goed zijn voor je gras om het nu in één keer kort te zetten’, zegt Verachtert. ‘Als je gras nu langer is dan 20 cm, ga dan de eerste keer niet lager dan 15 cm. Ga volgende week naar 8 cm en nog een week later pas naar de 4 of 5 cm die je gewoon bent. Anders raak je het gras tot in zijn ziel, zeker met de zon en met de droogte. Het groeipunt zit laag bij de grond. Als je nu kort maait, zet je het gras in zijn blootje.’

Verachtert raadt ook aan om niet ál het gras in één keer korter te maken. ‘Waar moeten al die insecten dan naar toe? Laat één vijfde van het gras nog een week langer ongemaaid, zodat ze niet plots in een woestijn terechtkomen en de kans hebben om andere natuur op te zoeken. Sowieso spreek ik niet graag meer van gazon maar van een groentapijt, met klaver en madeliefjes.’

Bij Vlaco adviseren ze nog om het gazonmaaisel als mulchlaag te gebruiken. ‘En gooi het zeker niet op een hoop: daardoor raakt het ecosysteem in de war en kunnen de dieren ziek worden. Op openbaar domein is dat bovendien een vorm van sluikstorten.’

