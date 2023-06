De Engelse scheidsrechtersbond (PGMOL), is ontzet door de ‘ongerechtvaardigde en weerzinwekkende’ belaging van scheidsrechter Anthony Taylor op de luchthaven van Boedapest na de Europa League-finale van woensdagavond.

De Engelsman floot de eindstrijd, waarin Sevilla het na strafschoppen haalde van AS Roma. Nadien werden Taylor en zijn familie beschimpt door kwade AS Roma-fans.

Ook voor AS Roma-coach José Mourinho was Taylor de boeman. ‘Het is heel pijnlijk dat een finale van de Europa League geleid wordt door zo’n scheidsrechter’, zei de Portugees. ‘Hij leek wel een Spanjaard.’ Mourinho kwam de ref nog tegen in de ondergrondse parking van het stadion en ging daar nog eens de confrontatie aan. ‘Het is een grote schande’, riep hij.

‘We zijn geschokt door het ongerechtvaardigde en weerzinwekkende misbruik gericht tegen Anthony en zijn familie op weg naar huis na de finale van de Europa League’, aldus de PGMOL. ‘We zullen Anthony en zijn familie ten volle blijven steunen.’

Van de dertien kaarten die Taylor uitdeelde, waren er zeven voor Roma-spelers. Het aantal kaarten dat hij floot, was ook een record voor een Europa League-match.

