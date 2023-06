Bulderlachende outsider overklast teleurstellende topfavoriet: dit was de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd

Een ietwat teleurstellende topfavoriete, een verrassende dark horse, een dwaaskomische bas en een coloratuursopraan die even verdwaalt maar beter dan ooit terugkeert: de eerste finale-avond van de Koningin Elisabethwedstrijd was een rollercoaster van het soort waarvoor je zo snel mogelijk opnieuw in de rij gaat staan.

Een tot de nok gevulde Bozar met midden in de zaal een feestelijk uitgedoste maar intimiderend streng kijkende jury, een perstribune met journalisten uit alle windhoeken (de Chinese man naast mij toont me trots hoe zijn verslag van de halve finale een paar honderdduizend keer (!) is aangeklikt). Een cameraploeg die de kleinste uitschuiver genadeloos in tienduizenden woonkamers projecteert. Het Symfonieorkest van de Munt als een luid maar prachtig brullend veelkoppig monster dat je langs achteren lijkt te besluipen. Ook al ben je in de wetenschap dat je het uit 412 kandidaten (een record!) tot in de finale hebt geschopt: ga maar eens, moederziel alleen, vooraan op dat podium staan.

Dat de zenuwen van zowat alle kandidaten bijna hoorbaar door de zaal gonzen hoeft verder geen betoog, maar wanneer je de uitgesproken publiekslieveling en gedoodverfde favoriet bent komt daar nog een flinke portie stress bovenop. Die status verwierf Jasmin White door hun lichtgrauw maar bijzonder innemend contralto, een pientere repertoirekeuze en hun zelf geregen juwelen. Tijdens de finaleavond zingt die een klassieker oeuvre dan we van haar gewoon zijn, maar al snel wordt duidelijk dat de wijsheden van José De Cauwer ook buiten het wielrennen standhouden: ‘Als topfavoriet winnen is dubbel zo moeilijk’. Hoewel hun warme klankkleur moeiteloos overeind blijft, lijkt White zo diep in hun hoofd te zijn gekropen dat de weg naar het hart wel erg ver is. In Rossini’s Eccomi Alfine ontbreekt het aan finesse, en in Wagners Weiche, Wotan! Weich! aan force.

Wat een bulderlach

Beter vergaat het Floriane Hasler. De Franse mezzosopraan haalde op voorhand maar een handvol favorietenlijstjes, maar snoert vanavond de criticasters genadeloos de mond. Stralend in haar beige, mouwloos broekpakje – toch een uitzondering tussen de kilometerslange galajurken van de meeste andere kandidates – pakt ze uit met circuswaardige stemacrobatie en ongekunsteld inlevingsvermogen. Hasler ontpopt zich tot een meesterverteller die niet alleen de muzikale bogen feilloos fraseert, maar ook daarbinnen miniverhalen lijkt te brengen. Als we dan toch een puntje van kritiek moeten formuleren: de Française heeft een stem als een klok, maar niet altijd de timing.

Zuid-Koreaanse bas Inho Jeong ontlokt gegniffel in de zaal. Foto: belga

De Zuid-Koreaanse bas Inho Jeong treedt als derde aan. Hoewel hij aangeeft verliefd te zijn geworden op de muziek van Verdi, beroert hij vooral met zijn komische interpretatie van Gounods Vous qui faites l’endormie de gemoederen. Zijn fijngeestige, evocatieve gezichtsexpressie doet aan het recital van de Belgische halve finaliste Linsey Coppens denken en de bulderlach waarmee hij de aria afsluit ontlokt gegniffel in de zaal. Jeong etaleert een immens volume, maar de kracht in zijn stem lijkt twintig minuten en vier aria’s later toch ietwat tanende.

Koningin Mathilde arriveert aan de Bozar. Foto: belga

Hopeloos de weg kwijt

Anna-Sophie Neher sluit de eerste finaleavond af. De Canadees-Duitse wist in de voorrondes ontzag in te boezemen als één van de meest heldere sopranen van het concours, maar halfweg haar openingsaria Da tempeste il legno infranto uit Händels Giulio Cesare gaat het mis. In de wirwar aan snelle loopjes en plotse sprongen lijkt ze even hopeloos de weg kwijt. Gelukkig gidst Alain Altinoglu, die zich voor de zoveelste keer een uitstekend dirigent bewijst, de zangeres weer netjes richting het juiste pad, en het vervolg lijkt wel een walk through the park. Neher intoneert zowat elke noot juist, rijgt de versieringen moeiteloos aan elkaar en vindt zichtbaar het plezier in haar spel. In Bellini’s Oh quante volte ti chiedo, een aria die ze nooit eerder voor publiek bracht, haalt ze verschroeiend uit en de in engelachtige passages waarin ze enkel een harp naast zich duldt, zien we Sint-Pieter net niet opdoemen.

De vier eerste finalisten kunnen amper meer van elkaar verschillen, toch weten ze op elk hun eigen manier te imponeren. Koningin Mathilde knikt instemmend en zag dat het goed was.

Lees ook