Wie een poetshulp wil, moet binnenkort een risicoanalyse laten uitvoeren. Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) wil dienstenchequebedrijven verplichten om vooraf zelf bij nieuwe klanten langs te gaan. ‘Nu zijn de werkomstandigheden vaak onveilig’, zeggen de vakbonden.

Schadelijke producten, een wankele ladder, verkeerd poetsmateriaal: in elke nieuwe woonst komt een huishoudhulp soms potentieel gevaar tegen. Alleen is er tot nog toe niemand die al die risico’s ook in ...