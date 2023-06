Grijs begin van de dag, later meer zon

Vrijdag is het op de meeste plaatsen grijs met lage bewolking. Geleidelijk breekt het wolkendek open en vanaf het zuidoosten wordt het vrij zonnig.

De maxima liggen rond 15 graden aan zee en in de Hoge Venen en rond 20 of 21 graden in het centrum. De wind waait matig, en aan zee soms vrij krachtig. Zo meldt het KMI.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het licht bewolkt of helder met enkel wat hoge wolken. De minima liggen tussen 8 en 12 graden in het binnenland en rond 13 graden aan zee.

Zaterdag wordt het zonnig. Later ontstaan er wellicht stapelwolken. De temperatuur stijgt tot rond 19 graden in de Hoge Venen en tot 23 graden in het centrum. Lokaal is een uitschieter tot 24 of zelfs 25 graden niet onmogelijk. Aan zee blijft het met 17 graden opmerkelijk koeler.

Mooiweerwolkjes

Zondag wordt een stralende dag met maxima van 16 graden in de kuststrook, rond 25 graden in de Gaume en tussen 22 en 24 graden in de meeste andere streken. De wind waait nog steeds vrij krachtig aan zee.

Maandag is het opnieuw zonnig, maar in het binnenland zouden er wat mooiweerwolkjes kunnen ontstaan. De maxima liggen rond 15 graden aan zee en tussen 21 en 25 graden in de andere streken.

Ook dinsdag krijgen we veel zon, maar staat er een goed voelbare noordoostenwind. De maxima liggen tussen 15 of 16 graden aan zee en 25 graden in de Gaume.