Kim Cattrall (even) terug in spin-off ‘Sex and the city’

Kim Cattrall, de actrice die zes seizoenen lang het iconische personage Samantha Jones speelde, keert terug naar de serie And just like that, een spin-off van Sex and the city. Haar afwezigheid in die reeks viel van begin af aan op. Er deden zelfs geruchten de ronde over een vete tussen haar en mede-actrice Sarah Jessica Parker. Maar nu is ze dus toch van gedacht veranderd. Ze zou in het tweede seizoen in één aflevering haar opwachting maken. De serie verschijnt op 22 juni op Streamz. (lama)