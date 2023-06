De patch is maar zo groot als een munt van 1 euro maar zou wonderen verrichten voor sporters of patiënten met MS. Tennisvedette Novak Djokovic prijst hem aan, maar de bewijzen over de werkzaamheid zijn zeer zwak.

‘Het is het grootste geheim van mijn carrière. Als dat er niet was, zou ik hier misschien niet zitten.’ Novak Djokovic onthulde woensdag op een persconferentie in Parijs, na zijn wedstrijd op Roland-Garros ...