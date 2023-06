Messi verlaat Parijs, nu richting woestijn?

Het is officieel: PSG-coach Christophe Galtier heeft bevestigd dat Lionel Messi (35) na twee seizoenen de Franse club verlaat. Waar ligt de toekomst van de Argentijnse ster?

Het hing al lang in de lucht, maar sinds donderdag is er ook duidelijkheid. Lionel Messi trekt straks de deur bij Paris Saint-Germain achter zich dicht. ‘Het wordt zaterdag Messi’s laatste wedstrijd in het Parc des Princes’, vertelde coach Christophe Galtier in aanloop naar de laatste Franse competitiewedstrijd tegen Clermont.

‘Ik hoop dat hij op de best mogelijke manier wordt verwelkomd. Er is veel over hem gezegd, maar hij is dit seizoen belangrijk voor ons geweest. Ondanks de kritiek, die volgens mij helemaal niet terecht is, heeft hij altijd in dienst gestaan van het team. Het was voor mij als coach een groot voorrecht om de beste speler uit de geschiedenis te mogen begeleiden’, aldus Galtier.

Die kritiek waar de coach over sprak, had de laatste weken en maanden in Parijs aan volume gewonnen. De relatie tussen de Argentijnse­ wereldkampioen en PSG was al even vertroebeld, ondanks Messi’s uitstekende statistieken op het veld: 21 goals en 20 assists. Het dieptepunt kwam er eind april, toen de wereldster in volle titelstrijd naar Saudi-Arabië trok voor een promotrip. Messi excuseerde zich, maar de plooien raakten nooit meer gladgestreken.

Geld of glorie?

De vraag van één miljoen luidt nu: waar zet Messi zijn carrière verder? De kans lijkt groot dat we het opnieuw in Saudi-Arabië moeten gaan zoeken. Al-Hilal heeft zich opgeworpen als topkandidaat. Messi zou er, naargelang de bron, 400 à 600 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. De mogelijke transfer past in het sportbeleid van Saudi-Arabië: Messi moet, net als Ronaldo (en straks ook Benzema?), het blazoen proberen op te poetsen van het land. Zo wil Saudi-Arabië het WK van 2030 binnenhalen.

Ook aan de overkant van de plas wordt er gelonkt naar Messi. Inter Miami, de club van voormalig topspeler David Beckham, heeft zijn interesse al geuit. Zijn komst zou voor de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS ‘een gamechanger kunnen zijn’, zo sprak Miami-coach Phil Neville.

Ten slotte is ook een terugkeer naar het oude nest mogelijk. FC Barcelona zou zijn clublegende maar al te graag terughalen, maar de financiële middelen zijn er beperkt. De keuze is dus aan Messi: geld of glorie?