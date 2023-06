CD&V-voorzitter Mahdi neemt gerecht en ‘werkstrafjes’ voor Reuzegommers op de korrel

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi trekt op Tiktok fel van leer tegen wat hij de ‘heksenjacht’ noemt op Youtuber Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid.

‘Ge moet mij ne keer uitleggen hoe het komt dat er een heksenjacht wordt georganiseerd op Acid terwijl die eigenlijk niets anders doet dan wat de journalistiek iedere dag doet. Vaak heb je al namen, foto’s en zelfs de horoscoop van iemand die nog niet eens schuldig is bevonden, terwijl in dezen de schuld wel bewezen is.’

In de korte video schakelt Mahdi daarna prompt nog een versnelling hoger wanneer hij zegt dat ‘de straffen die Acid mogelijks kan krijgen, blijkbaar bijna hoger oplopen dan de werkstrafjes die de Reuzegommers hebben gekregen’.

‘Dus wanneer vandaag heel wat mensen klagen over klassenjustitie, over het feit dat voor de ene groep blijkbaar heel veel kan en voor de andere helemaal niets, en je denkt dat probleem op te lossen door Acid te straffen, dan hebt ge helemaal niks begrepen.’

Dat een partijvoorzitter zich op die manier uitlaat over een rechterlijke uitspraak en neerbuigend spreekt over ‘werkstrafjes’ is ongezien. Hij gaat daarmee dwars in tegen de oproep om kalmte die minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Die riep donderdag net op tot sereniteit. ‘Ik heb de broer en schoonzus van Sanda Dia ontmoet. Zij toonden een enorme waardigheid, zij zijn niet uit op wraak. We mogen ons niet laten verleiden tot Tiktok-justitie.’ In het parlement benadrukte Van Quickenborne dat een arrest van meer dan honderd pagina’s niet samengevat kan worden in een tweet en dat Justitie de verantwoordelijkheid heeft om het vonnis goed uitgelegd te krijgen.

In de vorige federale regering leverde CD&V met Koen Geens zelf nog de minister van Justitie.

