Revival na corona

Als holdingspecialist heeft Kris Kippers al langer een boontje voor D’Ieteren. Met Barco en Fagron diversifieert hij met deze beperkte selectie toch sterk naar activiteit.

1.Barco

24,410 euro

Post-corona is Barco eindelijk begonnen aan zijn revival met een sterke omzet en winstgroei in 2022. Ook voor 2023 verwacht het bedrijf met 10 tot 15% te groeien met ebitda-marges hoger dan 14%. Dat is het recordniveau van 2019 voor de coronacrisis. Met het heropenen van cinema’s, events en kantoren is er weer vraag naar de projectoren en ClickShare-systemen. Met de nieuwe fabriek voor medische beeldschermen in China plus het meer zelf maken van kritieke componenten, beschermt Barco zichzelf tegen problemen van de aanvoerketen. Met de sterke balans is er ook nog ruimte voor overnames.

2.D’Ieteren

161,00 euro

D’Ieteren blijft het operationeel zeer goed doen dankzij de sterke dochters in interessante markten. In de toekomst zullen Belron (70% van waarde) en TVH (8%) verantwoordelijk zijn voor een sterke groei van de bedrijfswinst, gedreven door marktaandeelgroei, operationele hefbomen en het ‘transformation plan’ bij Belron (bedrijfswinstmarge +2%). Auto (11% van waarde) en PHE (11% van waarde) zullen ondertussen sterk aan de cashflow bijdragen. Tegen ongeveer 10 procent kasstroomrendement is D’Ieteren vandaag een koopje. Koersdoel is 230 euro op basis van 10 procent korting ten opzichte van de nettowaarde van de deelnemingen.

3.Fagron

16,85 euro

Na een moeilijkere periode (corona/concurrentie) staat Fagron klaar om weer aan te knopen met winstgroei. Door de zwakkere cijfers in het recente verleden is de vergelijkingsbasis gemakkelijk. Maar ook het verhogen van de verkoopprijzen en de verdere groei van de fabriek in Wichita (VS) zal groei brengen. Ondertussen is Brazilië voorzichtig aan het herstellen en is er een actieplan voor het terugwinnen van verloren terrein in Europa. De markt voor gepersonaliseerde medicijnen blijft een structurele groeimarkt. De balans is kerngezond, waardoor overnames ook mogelijk blijven met een oorlogskas van meer dan 200 miljoen euro. Koersdoel is 21 euro.