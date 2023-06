Vooruit spuwt het idee van een verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen al jaren uit, maar stapt in Antwerpen dan toch mee in het systeem.

‘De verplichte gemeenschapsdienst is dwangarbeid in overheidsjobs’, fulmineerde de Antwerpse schepen voor sociale ­zaken Tom Meeuws (Vooruit) ­vorige week nog in het weekblad Knack. Een opmerkelijke uitspraak ...