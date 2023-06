Ook universiteit van Luik zet samenwerking met Confucius Instituut stop

De universiteit van Luik doorbreekt vanaf december de banden met het Chinese Confucius Instituut. Dat instituut was sinds 2006 actief op de campus van de ULiège.

Al in 2019 namen de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) dezelfde beslissing, nadat de directeur van het Chinese instituut voor acht jaar verbannen werd uit de Schengenzone op verdenking van spionage.

Officieel heeft het Confucius Instituut als doel om de Chinese taal en cultuur bij te brengen aan studenten.

Sinoloog Eric Florence, die in Luik aan het hoofd staat van het Confucius Instituut, bevestigt dat de samenwerking niet meer werkt. ‘Omdat er een politieke verharding is in China’, zegt hij. Studenten zullen wel nog steeds lessen in Chinese taal, geschiedenis, cultuur en samenleving kunnen opnemen.

Het Europees Parlement heeft in maart 2022 gevraagd dat België zijn maatregelen tegen spionage herziet. Daarbij werd onderstreept dat er een eind moest komen aan de banden van universiteiten met het instituut.

Hoewel het Confucius Instituut een kantoor heeft op de Groep T-campus van de KULeuven, heeft ook die universiteit in 2018 afstand genomen van de organisatie. De hogeschool van West-Vlaanderen (HoWest) onderhoudt wel nog een samenwerking.