Prinses Elisabeth mag bij eerste koninklijke huwelijk in het buitenland plaatsnemen naast William en Kate

Prinses Elisabeth woont momenteel haar eerste koninklijke huwelijk in het buitenland bij. Samen met koning Filip en honderden andere royals en VIP’s is onze kroonprinses aanwezig op de trouw van de Jordaanse kroonprins Hoessein bin Abdullah en de Saudische architecte Rajwa al-Saif.

De 28-jarige Hoessein is de oudste zoon van koning Abdullah en koningin Rania. Hij stapt donderdag in de Jordaanse hoofdstad Amman in het huwelijksbootje met zijn verloofde Rajwa al-Saif (29).

Het huwelijk geldt als één van de belangrijkste royalty-evenementen van het jaar. Er wordt al dagenlang gevierd. Donderdag was echter de belangrijkste dag, met eerst de huwelijksceremonie gevolgd door een parade, een receptie, een diner en uiteraard een feest.

Voor ons land zijn koning Filip en kroonprinses Elisabeth vertegenwoordigd. Koningin Mathilde is niet mee afgereisd. Zij heeft prioriteit gegeven aan de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Voor Elisabeth gaat het om haar eerste buitenlandse koninklijke huwelijk. Het is voor haar een ideaal evenement om te netwerken met internationale collega’s. Ook de Britse kroonprins William en zijn echtgenote Kate zijn aanwezig. Op een van de foto’s is te zien hoe Elisabeth een plaatsje in hun buurt kreeg toegewezen.

Prinses Elisabeth zit op de vierde rij, net aan de middengang, amper twee plaatsen van de Britse kroonprins William en zijn echtgenote Kate Foto: EPA-EFE

