De zomer- en nazomermaanden zijn gemiddeld slechtere beursmaanden dan de wintermaanden. Ledigen we daarom best onze aandelenportefeuille voor we op vakantie vertrekken?

Mijn excuses voor de laattijdigheid van deze verwittiging. Maar zelfs al was mei een broze beursmaand en is juni al begonnen, u hebt nog wel tijd om de populaire ‘Sell in May’-beurswijsheid in de praktijk ...