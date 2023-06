Minister Van Quickenborne: ‘Langer wachten was geen optie voor Olivier Vandecasteele’

Minister Van Quickenborne zegt dat de dreiging tegen België is afgenomen, maar de oppositie vreest dat de deur is opengezet voor een Olivier Vandecasteele nummer 2, 3 en 4.

N-VA-fractieleider Peter De Roover hinkte donderdag in de Kamer op twee gedachten. Hij vindt de juridische basis die de regering heeft gebruikt om Olivier Vandecasteele terug naar België te halen zeer twijfelachtig. Tegelijk zei hij dat de regering hem veel sneller had moeten terughalen. ‘Wat heeft u bezield om Olivier Vandecasteele niet een jaar geleden al vrij te krijgen? Onbegrijpelijk! De piste van de grondwet stond al ter beschikking sinds 1831. Kende u artikel 167 niet of wilde u het niet gebruiken?’, gooide hij de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) voor de voeten in de Kamer.

De regering maakte geen gebruik van het overbrengingsverdrag dat ze eerder had uitgewerkt, maar ging via artikel 167 van de grondwet. Dat geeft de koning en dus de regering bij ‘imminente, ernstige en continue dreiging’ een grote vrijheid van handelen in buitenlands beleid. ‘We hebben hier uren over het overbrengingsverdrag gedebatteerd, waarom heeft u het niet gebruikt?’

Van Quickenborne verdedigde de aanpak met vuur. ‘Hetzelfde resultaat was onmogelijk met het overbrengingsverdrag. Dat had verschillende maanden in beslag genomen, en die tijd hadden we niet. We hebben geprobeerd. De dag nadat het in april in werking was getreden hebben we de overbrenging van Olivier Vandecasteele gevraagd. Maar we hadden nog altijd geen antwoord van Iran. Langer wachten was geen optie, dat was niet aanvaardbaar ten opzichte van de familie. We moesten iets doen. We konden toch niet zomaar de schouders laten hangen?’

Een arrest van het Grondwettelijk Hof bemoeilijkte de zaak. Daarmee kreeg de Iraanse oppositie immers de kans om zich te verzetten tegen de vrijlating van Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die veroordeeld werd voor de beraming van een aanslag.

Risico te groot

‘Dat maakte het verdrag onzekerder. Het risico was te groot voor Vandecasteele. Daarom hebben we resoluut gekozen voor artikel 167. De slachtoffers van Assadi moeten daarbij niet ingelicht worden, en de regering legt daarbij achteraf verantwoording af in het parlement’, antwoordde Van Quickenborne. ‘En dat het zo lang heeft geduurd, hangt niet af van het instrument dat je gebruikt. Het hangt af van feit dat je een akkoord moet bereiken met Iran.’

Minister Lahbib voegde daaraan toe dat ons land heeft bekomen dat Assadi ‘nooit nog een voet op Europese bodem zal kunnen zetten’.

Behalve De Roover verweten ook Kamerleden Ellen Samyn (Vlaams Belang) en Sophie Rohonyi (Défi) de regering dat ze heeft toegegeven aan chantage. ‘Er zitten nog 24 Iraniërs in een Belgische cel, en 200 Belgen verblijven nog in Iran. Hoe kunt u hun veiligheid nu nog garanderen?’, wilde Samyn weten. De Roover vreest dat het hier niet bij zal stoppen. ‘Wat gaat u doen om te vermijden dat er een Olivier 2 komt, een Olivier 3 of een Olivier 4? Iran heeft zich aan het schaakbord gezet en stuk voor stuk de Belgische pionnen van het bord gemaaid tot u schaakmat stond, machteloos.’

Van Quickenborne betwistte dat nu plots overal ter wereld Belgen in gevaar zijn. ‘Onze veiligheids- en inlichtingendiensten bevestigen dat door deze overdracht de dreiging tegen ons land net is verminderd.’

Vandecasteele zelf bedankte donderdag in een persbericht iedereen die zich voor zijn terugkeer heeft ingezet: ‘Ik ben diep ontroerd door de omvang van uw steun. Ik sta versteld van al jullie acties en attenties.’

