Wereld telt 400.000 miljonairs minder dan vorig jaar

De wereld telt 21,7 miljoen dollarmiljonairs. Dat is vier keer meer dan in 1997, toen technologiebedrijf CapGemini voor het eerst zijn World Wealth Report opstelde. Maar wel zo’n 2 procent minder dan het jaar voordien. Zo’n vierhonderdduizend mensen zagen vorig jaar hun vermogen door de grens van 1 miljoen dollar zakken. Het is voor het eerst in tien jaar dat het aantal miljonairs zakt. Hun gezamenlijke vermogen nam met zo’n 3.000 miljard dollar af tot 83.000 miljard.

België was geen uitzondering op de trend, zo blijkt. In ons land was de daling wel iets minder uitgesproken. Het aantal dollarmiljonairs ging er met 1,7 procent op achteruit. Ze zijn nu met 128.877, volgens de raming in het rapport. Dat is iets meer dan het aantal inwoners van Brugge.

Het gaat om belegbaar vermogen, de eigen woning wordt dus niet meegerekend. Ruim vijfhonderd Belgen zouden met een vermogen van meer dan 30 miljoen dollar tot de categorie van de ultrarijken gerekend mogen worden. De methodologie van CapGemini is niet waterdicht. De ramingen zijn gebaseerd op inschattingen van professionals in vermogensbeheer en de financiële sector. Ook aan de rijken zelf werd gevraagd met hoeveel ze denken te zijn.

Dat het aantal dollarmiljonairs is gedaald, komt door de volatiliteit op de beurzen. Niet alleen aandelenkoersen gingen flink onderuit, ook obligaties werden minder waard door de stijgende rente. Het is een dubbele waardedaling die heel weinig voorkomt.

Toch is er weinig om over te klagen. Ondanks de krimp van het vermogen in 2022 zijn de miljonairs nog altijd rijker dan in 2020. De afgelopen zeven jaar nam hun vermogen met gemiddeld 5,1 procent per jaar toe. Om hun vermogen tegen de financiële turbulentie te beschermen, hebben ze hun portefeuilles fors herschikt. Het aandeel van aandelen en obligaties nam af ten voordele van vooral cash. Het aandeel van vastgoed en alternatieve beleggingen (bijvoorbeeld kunst) bleef min of meer constant.

