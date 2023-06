Brand op Hoge Venen volledig geblust

De brandweer is er na drie dagen in geslaagd ook de laatste brandhaarden op de Hoge Venen te blussen. Het provinciebestuur vraag iedereen wel waakzaam te blijven in het gebied.

De brand brak maandag uit, en heeft in totaal 170 hectare natuur getroffen. De brand bleef vrij oppervlakkig, en zou vooral broedende dieren getroffen hebben.

De bluswerken verliepen aanvankelijk moeizaam, door een gebrek aan materiaal, de moeilijke bereikbaarheid en de wind. De situatie was sinds woensdag wel al volledig onder controle. Toch waren enkele brandhaarden nog niet volledig bedwongen. Donderdag lukte dat uiteindelijk wel. Daardoor werd ook het provinciaal rampenplan opgeheven.

Over de oorzaak is nog geen volledig uitsluitsel. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door een menselijke fout.

Lees ook