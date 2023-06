Minister Dermagne winkelt niet meer bij Delhaize

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Boycot

De minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) zal je niet snel meer zien in een warenhuis van Delhaize. ‘Ik winkel voorlopig niet in Delhaize’, zei hij in de Kamer op de vraag hoe hij staat tegenover de oproep tot boycot van de warenhuisketen. ‘Ik denk dat elke consument een rol kan spelen en een boodschap kan sturen naar bedrijven’, voegde hij eraan toe.

Route (1)

Europees Commissaris Frans Timmermans, belast in de EU met de Green Deal, sprak woensdag zijn teleurstelling uit over de ‘pauzeknop’ die premier Alexander De Croo (Open VLD) wil indrukken in het dossier van de natuurherstelwet. ‘Het is onbegrijpelijk dat De Croo denkt dat klimaat en natuurherstel twee verschillende dingen zijn. Je kan geen klimaatbeleid voeren zonder natuurherstel’, zei hij in Terzake.

De Croo reageerde in dezelfde uitzending dat ‘hij de grootste voorstander is van een groene economie’. ‘Maar de vermindering van broeikasgassen zal niet afhangen van de grote woorden van meneer Timmermans in zijn Europese bubbel.’

73 jaar jong

Als het aan Frank Vandenbroucke (Vooruit) ligt, blijft hij nog een tijdje in de Wetstraat. In Villa Politica kondigde hij aan dat hij graag nog eens vijf jaar minister wil zijn. ‘Er zijn nog zoveel hervormingen die ik wil doorvoeren. Ik heb ook veel geleerd de voorbije drie jaar over zaken die scheef zitten en rechtgezet moeten worden. Dus ja, ik zou graag voortdoen op Gezondheidszorg.’

‘Nog vijf jaar, dan bent u … hoe oud?’, vroeg journaliste Goedele Devroy. ‘73 jaar. Maar je moet vooral jong van geest blijven’, zei Vandenbroucke.

Route (2)

Timmermans ziet in de partij Groen een bondgenoot die de natuurherstelwet snel gerealiseerd wil zien. De uitspraak van De Croo viel dan ook slecht bij die partij. ‘“In zijn ‘Europese bubbel” is taal van eurosceptische conservatieven. Doodjammer en onbegrijpelijk. Dat is niet waar België en Vivaldi voor staan’, tweette Kristof Calvo (Groen). Hij gaf de premier nog wat goede raad mee: ‘Een tijd geleden riep ik Alexander De Croo op om de Guy Verhofstadt in hem los te laten. Helaas heeft hij voor Zuhal Demir-route gekozen.’

Zuhal Demir (N-VA) kon die reactie niet over haar kant laten gaan en reageerde. ‘Beste Kristof, dit is niet de Zuhal Demir-route’, zei ze. ‘Dit is halfslachtig schipperen en doen waar Vivaldi best in is: niks.’ Zij volgt een andere route, die van ‘sociaal, verantwoord klimaat- en natuurbeleid’, zegt ze zelf.