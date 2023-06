VDL Nedcar schrapt 1.800 van de 4.000 banen in de fabriek in Born, vlak bij de Belgische grens. De fabriek, die als onderaannemer voor automerken werkt, vindt geen opvolger voor BMW.

Het ziet er niet goed uit voor de enige resterende autofabriek in Nederland, VDL Nedcar. Dat is een fabriek die als onderaannemer voor bestaande merken bouwt. De huidige klant is BMW, die in Nederlands ...