Meta is Apple te snel af en stelt nieuwe VR-bril voor op Instagram

Mark Zuckerberg vergalt het feestje van Apple, of doet daar toch zijn uiterste best voor. Op Instagram loste hij details over de Meta Quest 3-bril, die waarschijnlijk pakken goedkoper zal zijn dan de langverwachte bril die Apple maandag wil introduceren.

Komende maandag om 19 uur is het moment waar Apple-fans al jaren op wachten: dan komt ceo Tim Cook het podium op om, voor het eerst sinds de Apple Watch uit 2015, een totaal nieuwe productcategorie te lanceren. Of daar gaan Apple-watchers toch van uit. Het wordt een ‘mixed reality’-bril: een VR-bril die via ingebouwde camera’s ook de echte wereld kan tonen en die echte en virtuele beelden met elkaar kan combineren (augmented reality of AR).

Maar Meta heeft al twee dergelijke brillen op de markt, waaronder de succesvolle Quest 2, de bestverkochte VR-bril ooit (wat niet zoveel wil zeggen, want VR-brillen zijn nooit echt doorgebroken). En Meta probeert zich sinds twee jaar te herpositioneren als de pionier van het ‘metaverse’, een 3D-wereld die je met zo’n bril bezoekt.

Donderdagnamiddag heeft Mark Zuckerberg op zijn persoonlijke Instagram een korte video gepost waarin de Quest 3 wordt voorgesteld. Veel technische details komen we niet te weten, behalve dat hij 40 procent dunner zal zijn dan zijn voorganger, een krachtigere processor zal hebben en in staat zal zijn om alle honderden apps te draaien die al bestaan voor de Quest 2. En terwijl de Quest 2 van de buitenwereld alleen korrelige zwart-witbeelden kan doorgeven, belooft de Quest 3 ‘mixed reality’ in kleur. Meer details wil Meta pas bekendmaken op zijn eigen evenement op 27 september. Het toestel zou in de herfst te koop zijn.

Betaalbaar

Ook Apple werkt al jarenlang aan die technologie, maar dan in het grootste geheim. Ceo Tim Cook praat wel al jaren graag over zijn grote verwachtingen rond augmented reality. De bril die Apple naar alle verwachting maandag laat zien, zou volgens Apple-watchers zo’n 3.000 dollar gaan kosten. Het toestel zou dan ook bedoeld zijn voor een heel beperkt publiek: veeleisende professionele toepassingen en softwareontwikkelaars die apps willen maken voor een toekomstig, op het grote publiek gerichte VR-bril.

Meta stuurt nu het signaal dat zij al beschikken over zo’n betaalbaar model voor iedereen. Mét software. De Quest 3 zal 500 dollar kosten, maakte het bedrijf donderdag bekend, of 100 dollar duurder dan de huidige Quest 2. En, als de geruchten kloppen, zes keer goedkoper dan de Apple-bril.

Op technisch vlak zal de Apple-bril waarschijnlijk de Quest 3 ver achter zich laten, met een nog veel scherper beeld en een aantal geavanceerde snufjes. Het bedrijf heeft ook een stevige reputatie voor design en voor het bedenken van nét de juiste toepassing om het publiek warm te krijgen voor een nieuwe technologie.

