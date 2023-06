Formule-1-kampioen Verstappen krijgt stevige uitbrander van Rutger Bregman

De Nederlandse schrijver Rutger Bregman haalt uit naar landgenoot Max Verstappen, die sinds zijn achttiende in het belastingparadijs Monaco woont. ‘We moeten niet juichen voor dit soort lui.’

Op woensdag postte de auteur van de internationale bestsellers Utopia for realists en Humankind een pittige reactie op LinkedIn. ‘Ik snap niet hoe sommige menen in de spiegel kunnen kijken. Neem de gigantische belastingontwijking van Max Verstappen.’ De aanleiding van de uitbrander is een artikel in de Volkskrant dat beweert dat Nederland tot 200 miljoen euro aan belastingen zal mislopen als Verstappen in Monaco blijft wonen tot het einde van zijn contract met Red Bull.

Het zakentijdschrift Forbes schat dat Verstappen dit jaar 64 miljoen zal verdienen, waarop hij geen inkomstenbelastingen moet betalen. Naar eigen zeggen trok hij niet naar Monaco voor het belastingtarief van nul procent, maar om rust te vinden. ‘Ik denk dat ik meer mezelf kan zijn in Monaco.’ Volgens de Volkskrant is het niet toevallig dat ook ’s werelds best verdienende tennisser Novak Djokovic en drievoudige wereldkampioen wielrennen Peter Sagan er een peperduur appartement hebben.

Dat Verstappen zich regelmatig in de Nederlandse vlag hult nadat hij een race heeft gewonnen, schiet bij Bregman in het verkeerde keelgat. ‘Bij een sportclub moet iedereen gewoon netjes z’n contributie betalen. Als je dan het rijkste lid van die club bent en ook nog graag met een vlag van de club rondrent, dan lijkt het me al helemaal asociaal als je helemaal niks aan contributie betaalt. Dat is wat Max Verstappen doet. Ik vind het gênant’, laat hij weten aan De Standaard. Vorig jaar werd Verstappen nog benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, een koninklijke onderscheiding. ‘Het lintje en de ceremonie werden gefinancierd door hen die wél netjes hun belasting betalen.’

‘Belastingen, de rest is bullshit’

In 2019 kwam Bregman in de internationale spotlights te staan toen hij tijdens de jaarlijkse conferentie van het World Economic Forum belastingontduiking aankaartte voor een kamer vol ceo’s en diplomaten. ‘Ik heb het gevoel dat ik op een conferentie van de brandweer ben, maar niemand over water mag praten.’ Volgens hem wordt er te weinig aandacht besteed aan wat de allerrijksten bijdragen aan de samenleving. Zijn ‘belastingen, de rest is bullshit’-speech werd tienduizenden keren gedeeld op Twitter. Internationale media pikten zijn verhaal op. Zelfs de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders postte de video op zijn kanaal.

De reacties op Bregmans tirade tegen Verstappen lokken verdeelde reacties uit. ‘Verstappen verdient zijn inkomen buiten Nederland, en woont buiten Nederland. Dat hij geen belasting betaalt in Nederland is normaal, zo werkt het nu eenmaal’, klinkt het. Anderen prijzen zijn kritische opmerkingen over de ‘nationale formule-1-held’.

