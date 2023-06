Misnoegde Nederlandse politica stemt op andere partij: GroenLinks verliest zetel

De aanstelling van de Eerste Kamer gebeurt in Nederland op een andere manier dan bij ons. De stemming is in handen van de leden van de provinciale parlementen. In de praktijk ligt zo wel al na de verkiezingen van die provincieraden vast hoe de Eerste Kamer er zal uitzien.

Debora Fernald zorgde dit keer echter voor een verrassing. Zij zetelt sinds de verkiezingen van twee maanden geleden in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, de provincie van Rotterdam en Den Haag. Naar eigen zeggen werd ze echter binnen de fractie van GroenLinks genegeerd. Daarover deed ze al haar beklag in een ophefmakende column in het dagblad Metro. Het boterde ook niet echt met de andere leden van haar fractie: ze wou zich inzetten op thema’s als inclusiviteit, maar toonde naar verluidt minder interesse in de specifiek provinciale materie.

Ze zou ook amper informatie hebben gekregen over de werking, en zelf haar weg in de provincieraad hebben moeten vinden.

Van de leden van de fractie Volt, een partij die volgens haar qua standpunten heel dicht bij GroenLinks aanleunt, kreeg ze echter wel hulp. ‘Iemand van Volt heeft mij een beetje wegwijs gemaakt’, zegt ze nu. Uit protest koos ze daarom bij de formele verkiezing van de leden van de Eerste Kamer voor iemand van Volt. ‘Als jij mij helpt – want mijn partij heeft geen tijd – dan geef ik die stem wel aan jullie’, is haar motivering.

Doorslaggevend

Maar Fernald was zich naar eigen zeggen niet bewust van de impact van die beslissing. Haar ene stem blijkt doorslaggevend te zijn voor een zetel die nu naar Volt gaat, en anders door GroenLinks zou zijn binnengehaald. Aan de openbare omroep NOS zegt ze dat ze haar keuze het liefst van al zou herzien. ‘Maar dat kan niet, denk ik.’ Ze uit ook tegenover de partij haar spijt: ‘Ik heb mensen gezien die hierdoor zwaar zijn geraakt. Het doet mij ook pijn. Ik hoop dat GroenLinks mij ook ergens kan vergeven’.

Dat is echter niet het geval: door haar stemgedrag heeft Sinan Özkaya, de fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, beslist haar uit de fractie te zetten. Volgens Özkaya werd Fernald zowel individueel als in groep begeleid nadat ze tot de Provinciale Staten is toegetreden. ‘Wij hebben als fractiegenoten alles gedaan om haar welkom te heten.’ Fernald gaat nu als onafhankelijke door.

‘Ontredderd’

Overigens is Fernald niet het enige Statenlid dat voor een andere partij stemde. Dat gebeurt wel vaker als een bepaalde partij niet genoeg stemmen heeft om nog een volledige zetel binnen te halen. Vaak wordt dan in overleg met een coalitiepartner gekozen voor een bepaalde kandidaat. Dat was echter bij GroenLinks en Volt niet het geval. Volt had nog door overleg geprobeerd een extra stem binnen te halen, maar zonder resultaat.

De stem van Fernald kwam voor Volt-voorzitter Rob Keijsers dan ook als ‘een blije verrassing’. Volgens hem hielpen leden van zijn fractie nieuwkomer Fernald zonder bijbedoelingen. ‘Ze liep wat ontredderd door het pand, en dus kreeg ze hulp’, zegt hij aan NOS. ‘Er is zeker niet gehint om op ons te stemmen.’

GroenLinks-voorzitter Jesse Klaver stond uiteraard voor een minder prettige verrassing: ‘Dit is ontzettend balen’, vatte hij de situatie samen.