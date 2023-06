Vogue World, een Met Gala-achtige modeshow die de Londense kunstwereld moet doen floreren

Extravagante outfits op een rode loper, optredens van operazangers en een defilé met supermodellen moeten een hulde brengen aan de Britse creatievelingen. Op 14 september 2023 vindt de modeshow Vogue World plaats in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.

Vogue World, een show met eenzelfde extravagantie als het Met Gala in New York, zal in september de aftrap van de Londense modeweek geven. Anna Wintour, hoofdredactrice van Vogue, wil met dit liefdadigheidsevenement de Londense kunstwereld steunen. De sector kreeg het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Grote namen als Alexander McQueen en Victoria Beckham verhuisden hun shows naar Parijs, waardoor de Londense agenda leegliep.

Op een rode loper en een catwalk zullen de beste Britse herfst- en wintercollecties van 2023 getoond worden. Onder meer Naomi Campbell en Stormzy worden verwacht. De show staat onder creatief toezicht van regisseur Stephen Daldry, bekend van Billy Elliot. De opbrengst van de show gaat naar kunstorganisaties in Londen, waaronder het National Theatre en het Royal Opera House.

‘Het creatieve talent in Londen is uniek, dus alles wat we kunnen doen om die artiesten te helpen, zullen we doen’, motiveert Wintour volgens The Guardian. Overleg met de Britse premier Rishi Sunak vond voorlopig nog niet plaats, maar de Britse Vogue-hoofdredactrice is wel enthousiast. ‘De langdurige gezondheid van de creatieve sector is een belangrijke aanleiding om dit evenement te organiseren’, klinkt het.

Alleen kan liefdadigheid niet de enige manier zijn om die ‘langdurige gezondheid’ te realiseren. De uiteindelijke oplossing ligt volgens Wintour binnen de politiek, maar Vogue heeft het geluk om op dat vlak ook ‘veel macht te hebben en verandering teweeg te kunnen brengen’.

Wintour is een machtige vrouw in de modewereld. In mei hield ze toezicht op de inzamelactie van het Met Gala in New York. Dat event krijgt vooral veel aandacht voor de opvallende outfits op de rode loper en de vijfcijferige ticketprijzen.

