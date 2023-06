Bryan Johnson, de ondernemer die steeds jonger wordt

Bryan Johnson, een 45-jarige Amerikaanse techmagnaat uit Silicon Valley, verlangt naar de eeuwige jeugd. En daar heeft hij veel voor over: een uitgedokterd dieet, zo’n 2 miljoen dollar per jaar en een team van meer dan dertig artsen en deskundigen.

Bryan Johnson is een ondernemer en durfkapitalist met een indrukwekkende staat van dienst. Hij staat garant voor grote deals. Nog niet zo heel lang geleden verkocht hij zijn app voor mobiele betalingen, Braintree, aan PayPal en dat leverde 800 miljoen dollar op. Johnson leidt een hectisch bestaan. Eentje waarvan hij tien jaar geleden al even afstand nam. In die periode ontwikkelde Johnson een sterke interesse in biologie en probeerde hij gezonder te leven.

Foto: Magdalena Wosinska

De levenswijze die de ondernemer 10 jaar geleden startte, kreeg almaar een serieuzer vervolg. Johnsons ambitie is intussen het verjongen van zijn lichaam dankzij een heus systeem dat ‘Blueprint’ heet. Zelf bestempelt hij dat systeem als een algoritme waarmee hij de toekomst beter wilt maken voor onszelf, de planeet en ons samenleven met AI. Blueprint zorgt beter voor Johnson dan dat hij dat zelf kan.

Foto: Dustin Giallanza

Johnson leeft nu op een veganistisch dieet van 1977 calorieën per dag, hij slikt talrijke supplementen, neemt lichaamsbeweging au sérieux, ondergaat huidbehandelingen en bloedtransfusies en wordt minutieus gemonitord door een team van 30 dokters. Johnson beweert dat hij langzamer dan de gemiddelde tienjarige veroudert. Volgens zijn medische begeleiders zou zijn biologische leeftijd al met 5 jaar teruggebracht zijn.

Foto: Bryan Johnson

Volgens deskundigen “winnen sommige mensen de genetische loterij” bij hun geboorte en is de kans groter dat mensen met langlevende ouders een hoge leeftijd bereiken. “Nu voel ik me gelukkiger, levendiger en tevredener dan ooit tevoren. Ik ben aardiger voor de mensen om me heen, niet langer prikkelbaar en mijn geest is helder.” Aldus Bryan Johnson.

Foto: Markus Klinko

Of het de moeite waard is je levensduur te verlengen als je moet leven op een – voor velen – weinig hoogstaand culinair dieet en het grootste deel van je tijd in een lab moet doorbrengen, is nog maar de vraag. Johnson mag dan naar eigen zeggen het leven van de toekomst leiden, het is er wel eentje dat discipline en kapitaal eist.

Foto: Magdalena Wosinska

Foto: Magdalena Wosinska

Foto: Magdalena Wosinska