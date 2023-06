Coach Galtier bevestigt vertrek van Lionel Messi bij PSG

Christophe Galtier heeft bevestigd dat Lionel Messi deze zomer vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat liet de Franse coach donderdag weten in aanloop naar de laatste competitiematch tegen Clermont.

‘Ik had het privilege om trainer te mogen zijn van de beste speler ooit’, zei Galtier op de persconferentie. ‘Messi zal zaterdag zijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes spelen. Hopelijk krijgt hij voor de laatste keer een warm onthaal van de fans.’

‘Dit jaar was hij een belangrijk onderdeel van het team en hij stond altijd klaar voor het team. Ik denk niet dat de opmerkingen of kritiek, die hij dit seizoen gekregen heeft, terecht zijn’, aldus de 56-jarige Galtier.

De 35-jarige Argentijn houdt het dus na twee seizoenen voor bekeken in de Franse hoofdstad. In twee seizoenen speelde Messi 74 officiële wedstrijden voor de Parijzenaars, waarin hij 32 keer wist te scoren en 35 assists gaf.

Waar de toekomst van Messi ligt, is nog niet geweten. Barcelona zou zijn clublegende graag terughalen, maar beschikt over beperkte financiële middelen. Ook een lucratief avontuur in de VS of in Saudi-Arabië behoort voor de Argentijn tot de opties.