In de eerste drie maanden van 2023 betrapten de Vlaamse rijexamencentra al 55 fraudeurs, wat wijst op een stijging tegenover vorig jaar. ‘We halen er consequent de politie bij, en fraudeurs mogen een jaar lang geen nieuw examen doen.’

‘Juist telefoontje gehad van examencentrum rijbewijs met vraag of ik werkte, want elke dag zouden er gastjes tussen zitten die met verborgen camera/oortjes de test afleggen. Ook vandaag.’ Het was een ...